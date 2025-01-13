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Общество

Люди с инвалидностью показали мэру Бишкека, где самые удобные пандусы

Продолжить создавать условия доступной среды для людей с инвалидностью обещает мэрия Бишкека.

Отмечается, что по поручению главы города Айбека Джунушалиева запущен проект по установке пандусов, отвечающих современным стандартам, для людей с инвалидностью, а также маломобильной группы населения.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Люди с инвалидностью показали мэру Бишкека, где самые удобные пандусы

Представители ЛОВЗ показали мэру два объекта, которые отвечают требованиям людей с малоподвижностью. Председатель ОФ New Age Аскар Турдугулов продемонстрировал удобство пандусов у Кыргызской национальной филармонии, ЛОР-отделения Национального госпиталя и напротив Камвольно-суконного комбината.

В муниципалитете рассказали, что в рамках проекта специалисты муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» совместно с частными компаниями начали устанавливать пандусы, отвечающие современным стандартам.

Представители ЛОВЗ назвали десять адресов, где, по их мнению, первоочередно нужны современные пандусы.

Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению меценатов, добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316581/
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