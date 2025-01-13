В Узбекистане Салимбая бойвочча освободили из-под стражи

Узбекского предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как Салимбай бойвочча (богач. — Прим. 24.kg), 12 января освободили из-под стражи. Об этом сообщает Kun.uz.

Салим Абдувалиев вышел на свободу в связи с освобождением от наказания по болезни.

Фото пресс-центра ГКНБ

Напомним, Салима Абдувалиева отправили в тюрьму 19 марта прошлого года. Мирабадский районный суд признал его виновным по статье 248 (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств) УК РУз и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Отметим, что ГКНБ Кыргызстана в начале августа 2024-го объявил в розыск узбекского предпринимателя.

Как информировали в ведомстве, в рамках следственно-оперативных мероприятий установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг», одним из крупных предпринимателей Узбекистана Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем (криминальный авторитет, неформальный лидер членов ОПГ РУз, в прошлом году осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия).

«Установлено, что Салим Абдувалиев, являясь лидером криминальных элементов на территории РУз, а также имея непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленное организацией незаконных каналов переправки наркотических средств в государства Европы, установил связь и систематически оказывал материальную помощь Камчи Кольбаеву, а также поддерживал и способствовал в его становлении лидером криминального мира КР, а также на территории стран Средней Азии среди других влиятельных криминальных авторитетов региона.

При этом Камчыбек Асанбек и Салим Абдувалиев находились в близких отношениях, о чем свидетельствуют неоднократные посещения Кольбаева торжеств и иных мероприятий, организованных узбекским кримавторитетом», — говорилось в сообщении ГКНБ.