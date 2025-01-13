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Общество

В Манасском районе частнику незаконно передали пастбище на 49 лет

В Манасском районе Таласской области выявили факт незаконного предоставления земли. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что должностные лица Уч-Коргонского айыл окмоту сфальсифицировали постановление о предоставлении 0,67 гектара пастбищного земельного участка во временное пользование физическим лицам на 49 лет.

На основании вышеуказанного незаконного постановления Манасский филиал Государственного агентства земельных ресурсов выдал незаконное свидетельство о праве временного пользования земельным участком.

По факту прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и передала для расследования в милицию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316553/
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