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Общество

Парад планет смогут увидеть жители Земли 21 января

Парад планет могут увидеть жители Земли 21 января. Астрономы называют это явление великим планетарным выравниванием. В небе можно будет разглядеть сразу шесть планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Они выстроятся в одну линию, сообщает издание Live Science.

Этот парад планет можно будет разглядеть в небе без телескопа. Но для этого придется уехать подальше от города, туда, где нет светового загрязнения.

Астрономы отмечают, что небесное явление можно наблюдать с 21 по 25 января в темное время суток.

А 28 февраля к этому параду планет присоединится Меркурий. Фактически можно будет увидеть парад всех планет Солнечной системы, кроме Земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316543/
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