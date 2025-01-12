США втрое увеличили закупки российского шоколада за 11 месяцев 2024 года

За 11 месяцев 2024-го США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу.

Отмечается, что с января по ноябрь Соединенные Штаты импортировали из России какао и продуктов из него почти на $2,5 миллиона — в три раза больше, чем годом ранее. Это максимальный объем закупок с 2021-го.

Рекордным оказался и импорт за ноябрь — США купили российского какао на $389 тысяч (максимум с января 2022 года). За месяц показатель вырос на 1 процент, а за год — в 2,1 раза.

Соединенные Штаты Америки в основном покупают у РФ шоколад и другие готовые продукты с какао — например, конфеты. При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили покупки какао-порошка.

Так, шоколада Россия поставила на $376 тысяч (в октябре было $381 тысяча), а порошка — на $12,7 тысячи (в октябре — на $3,7 тысячи).

По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил $2,48 миллиона и $18,8 тысячи соответственно.

США — крупнейший импортер шоколада в мире. Первое место среди поставщиков занимает Канада, далее идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.