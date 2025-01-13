Загрязнение воздуха в Бишкеке. Компанию «Капстрой KG» оштрафовали за нарушения

Сотрудники регионального управления службы экологического и технического надзора при Министерстве природы провели внеплановую проверку компании «Капстрой KG». Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предприятие осуществляло залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферу без необходимого разрешения.

За нарушение природоохранного законодательства компания оштрафована на 28 тысяч сомов в соответствии со статьей 230 Кодекса о правонарушениях.

Экологи продолжают контроль за соблюдением природоохранных норм.