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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Компанию «Капстрой KG» оштрафовали за нарушения

Сотрудники регионального управления службы экологического и технического надзора при Министерстве природы провели внеплановую проверку компании «Капстрой KG». Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предприятие осуществляло залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферу без необходимого разрешения.

За нарушение природоохранного законодательства компания оштрафована на 28 тысяч сомов в соответствии со статьей 230 Кодекса о правонарушениях.

Экологи продолжают контроль за соблюдением природоохранных норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316534/
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