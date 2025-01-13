Временное государственное регулирование цен на уголь продлено в Кыргызстане до 15 февраля. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.

Уточняется, что решение принято на основании постановления кабмина и соответствующего приказа Министерства экономики и коммерции.

По данным ведомства, установлены максимальные уровни стоимости твердого топлива по областям республики, включая Бишкек и Ош.

Цена угля варьируется в зависимости от таких факторов, как:

расстояние от места добычи до точки реализации;

метод добычи (ручной шахтовый способ, например, на шахтах Жыргалан и Сулюкта, или открытый способ на разрезе Кара-Кече);

условия хранения и продажи.

Антимонопольное ведомство продолжает ежедневный мониторинг стоимости угля, проверяя соответствие установленным уровням. В случае выявления нарушений порядка государственного регулирования цен или правил торговли применяются меры согласно законодательству КР.