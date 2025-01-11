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Общество

Статус кайрылмана в 2024 году получили 1 тысяча 223 этнических кыргыза

Статус кайрылмана в прошлом году получили 1 тысяча 223 этнических кыргыза. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отмечают, что всего со дня обретения независимости в Кыргызстан переселились более 70 тысяч этнических кыргызов, из которых около 65 тысяч стали гражданами страны.

Напомним, статус кайрылмана предоставляется специальной межведомственной комиссией, в которую входят представители ГКНБ, МВД, Минтруда и департамента регистрации населения Минцифры. Срок рассмотрения запроса составляет два месяца.

В 2024-м статус кайрылмана присвоен этническим кыргызам из Узбекистана, Таджикистана, Китая, России, Турции, Афганистана и других государств.

Носители этого статуса имеют право на социальные пособия, пенсии, медико-санитарную помощь, образование и трудоустройство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316508/
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