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Общество

В государственную собственность возвращены нефтебаза и земельный участок

В государственную собственность возвращены нефтебаза и земельный участок площадью 3 гектара в Таласском районе стоимостью 76 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

пресс-службы Генеральной прокуратуры
Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

По ее данным, нефтебаза и принадлежащий ей земельный участок промышленного назначения, расположенные в Беш-Ташском айыльном аймаке, незаконно переданы в собственность частным лицам. Ранее объект использовался государственной акционерной компанией «Кыргызгазмунайзат».

В ходе проверки установлено, что 18 апреля 2005 года на основании приказа «Кыргызгазмунайзат» нефтебаза незаконно передана в собственность частникам и использовалась ими на протяжении 19 лет.

«Также предприняты попытки получить правоустанавливающие документы на основании незаконно выданного приказа», — отметили в главном надзорном органе.

Акт прокурорского реагирования внесен главе Беш-Ташского айыл окмоту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316506/
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