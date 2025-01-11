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Общество

В столице продолжаются рейды по выявлению «безбилетников» в автобусах

В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции продолжают проверки в общественном транспорте, выявляя пассажиров, которые уклоняются от оплаты проезда. Об этом сообщили в мэрии.

Особое внимание уделяют наличию подтверждений оплаты: талонов для тех, кто расплачивается наличными, и чеков для пассажиров, использующих безналичный расчет.

По данным инспекторов, многие пассажиры оплачивают проезд, но не берут талоны. В ходе рейда гражданам напомнили, что отсутствие билета может трактоваться как неоплата.

За проезд без подтверждения оплаты пассажирам грозит штраф в 1 тысячу сомов, как предусмотрено пунктом 8 статьи 199 Кодекса о правонарушениях.

Муниципальные власти призывают горожан соблюдать правила оплаты и сохранять подтверждения, чтобы избежать штрафов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316478/
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