Временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС снова инициирует Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС. Проект соответствующего постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

В условиях современных экономических и экологических вызовов обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства является одним из ключевых приоритетов государственной политики, отмечает министерство.

«Минеральные удобрения играют важнейшую роль в поддержании и повышении продуктивности аграрного сектора, способствуя увеличению урожайности и улучшению качества продукции. Одним из основных факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, является плодородие почвы, и эффективным методом повышения ее плодородия является внесение оптимальных норм минеральных удобрений.

Ежегодная потребность Кыргызской Республики в минеральных удобрениях составляет 286,7 тысячи тонн.

Учитывая, что в Кыргызстане отсутствует собственное производство минеральных удобрений, годовая обеспеченность составляет всего лишь 45-55 процентов от общей потребности», — говорится в справке-обосновании.

Основные поставки минеральных удобрений осуществляются из Узбекистана в рамках соглашения между правительствами двух стран о долгосрочном сотрудничестве.

Ежегодная квота составляет 100 тысяч тонн.

Для весенних полевых работ и своевременного обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями стратегический запас на момент посевных работ должен составлять не менее 45-50 тысяч тонн.

По информации территориальных структурных подразделений профильного ведомства и местных фермеров, за последние годы в сезон потребления минеральных удобрений организовываются стихийные группы перекупщиков, деятельность которых создает реальную угрозу сельскому хозяйству по обеспечению удобрениями.

Особенно тяжелая ситуация с поставками удобрений возникает к началу весенних полевых работ, когда большой объем заготовленного в зимне-весенний период стратегического запаса удобрений реэкспортируется в Таджикистан не только из южных, но и из северных областей.

Введение запрета на вывоз минеральных удобрений представляет собой стратегически важное решение, направленное на защиту национальных интересов, поддержку отечественного сельского хозяйства и обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса, подчеркивают в Минсельхозе.

Отметим, временный запрет на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из КР за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза вводился и ранее.