Касым-Жомарт Токаев засекретил сведения о первом президенте Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому сведения о состоянии здоровья и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей будут отнесены к государственным секретам. Речь идет о засекречивании данных о здоровье и личной жизни экс-президентов. В Казахстане пока один экс-президент — Нурсултан Назарбаев, пишет «Азаттык».

По его данным, этот законопроект сенат отправлял на подпись президенту.

«В Закон Республики Казахстан «О государственных секретах», помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента РК, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах РК и членах их семей», — говорится в тексте заключения к этому проекту.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в 2019 году после почти 30 лет правления, передав пост своему ставленнику Касым-Жомарту Токаеву и сохранив широкие полномочия. После январских событий — в начале 2022 года массовые антиправительственные протесты перетекли в беспорядки, силовики открыли огонь, погибли по меньшей мере 238 человек — Токаев укрепил свою власть, позиции Назарбаева ослабли. Бывший президент лишился многих привилегий и сейчас редко появляется на публике.

Сведений о здоровье президента и экс-президента, их личной жизни в открытом доступе нет. В 2023 году Назарбаев в книге-мемуарах впервые признал наличие двух сыновей от любовницы Асель Исабаевой (Курманбаевой), выигравшей в 1999 году конкурс «Мисс Казахстан». До выпуска книги в официальной биографии экс-президента указывалось, что у него трое дочерей от официальной жены Сары Назарбаевой.