Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, новогодние спектакли и выставки

Театры

11 января. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

11-12 января. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 января. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

11-12 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24 декабря — 12 января. Юбилейная выставка Амана Асранкулова

Аман Асранкулов — один из самых талантливых художников Кыргызстана последней трети ХХ века. Образованный интеллектуал с отличной профессиональной выучкой оставил после себя картины уровня современного мирового изобразительного искусства, истинный масштаб творческой личности которого, к сожалению, раскрывается только после его ухода. Любимая тема Асранкулова — юг Кыргызстана, его поэзия, его душа.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 января. Зимняя ярмарка

Вас ждут распродажа игрушек, детской одежды и товаров, уютное кафе с горячими напитками и угощениями.

ДТЦ «Ташрабат», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

11 января. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

11 января. Музыкальная барахолка

Тут ноты льются рекой, а старые инструменты обретают новую жизнь. Приноси свое барахло, оставляй с собой вдохновение — и, конечно, играем вместе!

«Бар 56», 19.00.

11-12 января. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 12.00, 16.00.

Лекции, мастер-классы

12 января. Пробный урок по игре го

Погрузитесь в мир го и научитесь мыслить стратегически, принимать взвешенные решения и находить баланс между логикой и творчеством.

Учебный центр «Бонсай», 12.00.

Для детей

11-12 января. Новогоднее шоу « Йети »

На сцене оживут самые настоящие сказочные герои, которые откроют вам секреты празднования Нового года в стране Йети. Уникальные спецэффекты подарят яркие эмоции и запоминающиеся впечатления для всей семьи.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00.

11-12 января. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

11-12 января. Новогодние представления и спектакль «Снежные человечки»

Всех будут ждать новогодние представления «Новогодняя головоломка» (на русском языке) и «Соник жана балаты шамы» (на кыргызском). После них дети увидят спектакль «Снежные человечки» («Кар балдар»).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).



11 января. Мероприятия для детей

Вас ждут веселые шоу-программы с любимыми героями, веселые игры и танцы, Дед Мороз и Снегурочка. Вход бесплатный.

ДТЦ «Ташрабат», 13.00.