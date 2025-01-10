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Общество

Победители акции «Требуй чек — выиграй приз!» до сих пор не получили квартиры

Победители акции от Налоговой службы «Требуй чек — выиграй приз!» до сих пор не получили обещанные квартиры. Об этом 24.kg сообщили участники лотереи.

Напомним, 30 декабря 2023 года прошел последний этап акции. Разыграны десять электромобилей и столько же квартир в Бишкеке. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

«Победители финального розыгрыша лотереи были уведомлены в прямом эфире КТРК по телефону! Были слезы радости, поздравления победителям 10 квартир в этот счастливый день, среди которых семьи с маленькими детьми, не имеющих своего жилья. Но прошел ровно год, а обещанные квартиры не вручены победителям до сих пор. Почему так происходит?» — задались вопросом победители.

В Налоговой службе 24.kg ответили, что ведомством выполнены все мероприятия и задачи, предусмотренные законодательством КР.

«Призовые квартиры будут вручены победителям после завершения строительных и отделочных работ. Все необходимые процедуры, связанные с определением жилплощади, их техническими характеристиками и финансовыми обязательствами, завершены. В настоящее время решаются организационные вопросы и согласовываются предварительные даты торжественного вручения сертификатов», — отметили в ГНС.

В ведомстве также подчеркнули, что сотрудники Налоговой службы находятся в тесном контакте с каждым победителем, они получают самую актуальную информацию о ходе строительных работ, а также о вопросах оформления выигрышных квартир.

На вопрос, когда завершится строительство квартир, в ГНС не ответили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316421/
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