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Общество

Горнолыжный кластер «Три вершины» примет первых гостей в конце 2025 года

Генеральный план туристического городка «Жыргалан» готов. Разработка проекта велась совместно с департаментом градостроительства и архитектуры Госстроя. Об этом сообщили в ГП «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента. 

Проект предусматривает строительство гостиниц категорий три, четыре и пять звезд, апартаментов, административных зданий, курортно-оздоровительного комплекса, детского развлекательного центра, торгово-развлекательных центров, юрточного и глэмпинг-городков, мечети, парка и зон отдыха. Также планируется создание гостевых автостоянок и парковок. Высота зданий и сооружений не превысит шести этажей.

Управление делами главы государства будет заниматься возведением трехзвездочных отелей, тогда как остальную инфраструктуру построят привлеченные инвесторы. Горнолыжные трассы и инженерные сети, включая электроснабжение, автодороги, интернет, водоснабжение и канализацию, профинансируют из республиканского бюджета.

Особое внимание уделено экологическим нормам: строительство всех объектов будет вестись с соблюдением природоохранных требований.

Первых гостей кластер «Три вершины» планирует принять уже в конце 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316373/
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