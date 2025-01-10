Кыргызстан намерен присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства

Министерство цифрового развития разработало законопроект о присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о сокращении безгражданства. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, Всеобщей декларацией прав человека провозглашено, что каждый человек имеет право на гражданство. Без гражданства люди относятся к самым уязвимым группам населения в мире, которым часто отказывают в праве на труд, образование и медицинскую помощь.

Конвенция 1961 года является основой международного режима защиты лиц без гражданства. Она дает определение таких людей, способствует установлению правовой идентификации таких лиц и требует обеспечения их основных прав и свобод без какой бы то ни было дискриминации.

«Присоединение Кыргызстана к конвенции является важным шагом в контексте приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Преимущества конвенции очевидны как с точки зрения международного права, так и для защиты прав человека. Присоединение к конвенции подтверждает приверженность государства международным нормам в области прав человека и миграционного права, способствует укреплению репутации страны на международной арене и демонстрирует ответственность за защиту наиболее уязвимых групп населения», — отмечают в Минцифры.

В 2019-м КР стала первым государством в мире, разрешившем все известные случаи безгражданства, обеспечив универсальную регистрацию рождений и приведя законодательство в соответствие с международными стандартами.

Вместе с тем работа по предотвращению возникновения новых случаев безгражданства продолжается.

Присоединение к конвенции поможет сократить число лиц без гражданства и лиц с неопределенным гражданством. В результате эти люди смогут получить разрешение на законное проживание и возможность пользоваться элементарными правами человека, такими как доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, трудоустройству, право на покупку недвижимости, открытие банковского счета и вступление в брак.