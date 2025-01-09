Более 100 объектов включено в госреестр субъектов туристской деятельности

В Кыргызстане в единый государственный реестр субъектов туристской деятельности и ресурсов на сегодня включено 105 объектов. Об этом 24.kg сообщили в департаменте туризма.

По данным ведомства, в том числе это гостиницы, хостелы, гостевые дома и центры отдыха частных предпринимателей, а также парки, природные объекты (джайлоо, озера, водопады), дома культуры, муниципальные предприятия и другие объекты.

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В реестре указаны их площадь, вид туризма, а также предложения для будущего развития и проблемы. На некоторых участках, к примеру, требуется ремонт дорог, мостов.

Ранее замдиректора департамента туризма Кыял Кенжематова сообщала СМИ, что реестр станет хорошим информативным инструментом как для страны, так и для туристов, желающих посетить КР. Он позволит бизнесменам турсектора заявить о себе не только на территории республики, но и по всему миру. Это хороший шаг для повышения потенциала в сфере туризма.

Реестр создан осенью 2024 года. Читатели 24.kg посетовали, что не могут найти документ в открытом доступе. Чиновники объяснили это модернизацией сайта департамента туризма.

Отметим, что ведение единого госреестра предусмотрено Законом «О туризме». Включение в реестр субъектов туристской деятельности осуществляется на добровольной основе в уведомительном порядке. По мере необходимости он обновляется.