Летом 2024 года в Кыргызстане запустили социальный проект «Ура, кино!» Это кочевой кинотеатр под открытым небом, который передвигается по высокогорным районам, организуя бесплатные показы фильмов в селах и на джайлоо.

Инициатором выступил фотограф из Санкт-Петербурга Руслан Богатырев, который с 2022 года живет в нашей республике. В интервью 24.kg он рассказал о реализации проекта, сложностях и впечатлениях о Кыргызстане.

Фото из архива собеседника

— Замечательно. Все получилось так, как я и планировал — примерно по восемь показов в месяц. Большая часть пришлась на июль — сентябрь, мы проехали около 15 тысяч километров, показы посетило примерно 2,5 тысячи зрителей, или от 30 до 400 человек на одном показе. Сооснователь проекта — Жапар Усенов помог с начальным оборудованием. Без него проект не был бы реализован на таком уровне.

Мы приезжали в такие места, где нет интернета, электричества. До сентября там обычно много детей, и они откровенно скучают, поэтому нас принимали тепло и радушно. Мы показывали фильмы кыргызских режиссеров на государственном языке, которые затрагивают серьезные вопросы и участвовали в международных кинофестивалях.

В конце сентября — октябре показывали фильмы реже: стало холодно для показов под открытым небом, приходилось подыскивать школы, клубы. Там было заметно меньше взрослых. Дети тоже были не настолько увлечены сюжетом. Часть, конечно, присутствовала до конца фильма, но кто-то уходил с сеанса. Я сделал вывод, что проект нужен больше в летнее время, когда горячая пора на пастбищах.

Плюс в холодное время сложно договариваться с директорами школ. Не все готовы сотрудничать, некоторые чего-то опасались, говорили, что нужно согласовать мероприятие и получить разрешение. Поэтому в зимний период решил поставить проект на паузу, ставлю цели на новые поездки в 2025 году с весны и до начала осени.

— Реализация проекта дорого стоит?

— Один показ обходится примерно в 12 тысяч сомов. Времени на организацию, в том числе поиск спонсоров, уходит тоже довольно много.

Для зрителей это бесплатно. С проектом «Ура, кино!» помогали неравнодушные люди. Донатами мы получили около 120 тысяч сомов, из них 80 тысяч внесли два человека адресно на ремонт машины. Остальное — мои средства. Для реализации проекта на бензин, обслуживание машины, ночлеги и другое нужно около 3 тысяч сомов в день, или около 100 тысяч сомов в месяц.

Я бы хотел в этом году сократить расходы на жилье. Когда живешь в гостевых домах, очень сильно привязан к туристической инфраструктуре. Но есть много мест, где тоже важно и полезно показать кино, но условий для остановки нет. Поиск жилья отнимает много сил и ресурсов, поэтому думаю приобрести палатку либо арендовать прицеп. Хотелось бы найти спонсоров, которые поддержали бы в этом.

Фото из архива собеседника

— Было бы здорово подключить музыкантов, артистов. У меня была идея организовать выставку с продажей фотографий, сделанных во время бесплатных показов, и на эти деньги организовать приезд деятелей искусства в регионы. Но пока ресурсов нет — идея очень трудозатратная.

Я надеюсь, наш пример сподвигнет кого-нибудь к реализации подобных проектов, не обязательно вместе со мной, но и самостоятельно. Необходимость в культурных мероприятиях в отдаленных регионах актуальна, особенно летом. В другое время дети заняты в школе.

Например, в Энильчеке мы организовали показ в актовом зале детского сада, куда пришли и взрослые, и дети. Оказалось, что кино к ним не приезжало с конца 1980-х! В местной школе я также провел урок по мобильной фотографии, и решил, что такие занятия буду проводить летом и в других местах.

Фото из архива собеседника

— Я фотограф, беру заказы, регулярно провожу уроки по фотографии, в том числе онлайн.

В Бишкеке меня настойчиво приглашали в университет хоть на полставки, но это значит регулярно приходить по расписанию на занятия. Сейчас для меня это неприемлемо, не вижу смысла находиться безвылазно в городе, поэтому отказался, но разово провожу лекции и тренинги.

В Санкт-Петербурге я тоже работал фотографом, активно вел уроки по фотографии, в 2007 году открыл фотостудию и в том же году фотошколу. Иногда путешествовал.

— Перестала устраивать обстановка по целому ряду факторов, которые делали мою жизнь некомфортной. Напрямую с войной это не было связано, меня никто не призывал.

— Как оказались в Кыргызстане?

— В 2022 году решил уехать из России, но не знал куда. Поехал в Казахстан, а потом решил съездить на Иссык-Куль. И там понял, что Кыргызстан — идеальное место для жизни. Здесь русскоязычная среда, общий бэкграунд у наших стран, люди приветливые, не чувствуется, что ты чужой здесь.

В январе 2023 года я начал большое путешествие по республике, которое с того времени практически не заканчивается. На одном месте провожу не больше десяти дней, в основном останавливаюсь на 2-3 дня. За 2024 год у меня более 120 ночлегов в разных местах, в 2023-м — около 150.

Фото из архива собеседника

Зимой не очень понравилось ездить по горам — сложно и опасно. Поскольку я предпочитаю отдаленные регионы, куда сложно проехать, решил ограничить поездки более теплым временем года.

В 2023-м уезжал на зимовку в Индию, и сейчас нахожусь на Гоа. Планирую вернуться в Кыргызстан в конце февраля, надеюсь, не пропущу цветение урюка в Баткене и смогу продолжить проект «Ура, кино!» с юга Кыргызстана на север.

Мне очень нравится концепция, образ кочевой жизни. Я нашел в этом что-то свое. Поэтому и дальнейшую жизнь планирую связать с Кыргызстаном за исключением зимы — сидеть в Бишкеке не интересно, а ездить так, как привык, невозможно.

— В первую очередь свободой. В путешествии обычно происходит много разных событий, и жизнь становится наполненной, словно удлиняется. За месяц по ощущениям можно прожить как за полгода. На одном же месте месяц пролетает практически незаметно.

Кроме того, я нашел себе применение — стал показывать кино на джайлоо. И это тоже наполняющий фактор — едешь со смыслом, получаешь моральное удовлетворение.

Ощущение дома, пристани в современном мире размывается. Многие работают удаленно, путешествуют и регулярно меняют локации, хотя не так часто, как я.

Чтобы наполнить свою жизнь впечатлениями, можно, наверное, и пренебречь этой гаванью. Она в любом случае никуда не денется, при желании всегда можно вернуться. Я пока молод и активен, не хочу останавливаться. Возможность путешествовать для меня больший приоритет, чем возможность иметь какое-то постоянное место.

Тяга к путешествиям в той или иной степени есть у всех людей, и когда ты можешь организовать так свою жизнь, это не может не радовать. Другой вопрос — формат путешествий, одним нужно больше комфорта, другим меньше. Я менее требователен к комфорту и могу жить в простых условиях.

— Чувства одиночества не испытываете? Берете попутчиков?

— Я часто путешествую с компаньонами, подбираю таких людей, с которыми психологически комфортно. Поэтому чувства одиночества нет, наоборот, есть чувство приобщения к социуму. В поездках всегда взаимодействуешь с людьми. У меня уже много друзей в Кыргызстане, кто был бы рад, чтобы я снова приехал к ним.

— Как вы находите места для остановки?

— Чаще останавливаюсь там, где есть гостевые дома, гостиницы, чтобы было комфортно. Такие места есть на картах, иногда местные меня сами находят, приглашают. Часто останавливаюсь по бартеру, помогаю создавать контент в виде фотографий. Бывает, останавливаюсь в юртах или просто в гостях у людей, в редких случаях ночую в палатке.

— Еще в 2023 году я посетил все 40 районов республики. В прошлом году повторно проехал по многим местам. Конечно, остаются локации, где я еще не был, точки притяжения, куда хотелось бы попасть.

Кыргызстан компактный и очень разный, тем и привлекателен. Мне везде нравится. Самой насыщенной разнообразием, природной красотой, мне кажется, Иссык-Кульская область. Но поскольку она туристическая, там очень много людей, я туда не так часто езжу. Люблю более отдаленные места, поэтому предпочитаю Нарынскую и Джалал-Абадскую области. Там бываю чаще всего. В целом много классных мест, выделить отдельно что-то не могу.

— Как с местным населением коммуницируете? Есть ли языковой барьер, кыргызский изучаете?

— Понемногу изучаю язык, при необходимости смогу объясниться простыми фразами. Хотя русский понимают практически везде, даже если не говорят на нем. Рядом всегда есть другие люди, кто может подсказать, поэтому проблемы наладить диалог нет.

Фото из архива собеседника

— Если честно, с едой в Кыргызстане мне тяжело: я не ем мясо, а тут его повсеместно готовят. И если в столице можно найти кафе и рестораны, где представлены вегетарианские блюда, то в целом по стране очень сложно. Даже если просишь приготовить что-нибудь без мяса, повара от души стараются покормить посытнее — готовят с мясом и вытаскивают его перед подачей. Это чувствуется всегда. Часто готовлю себе сам, с выбором продуктов на рынках и супермаркетах проблем нет.

— Чего не хватает вдали от родины?

— В Кыргызстане я нашел родину своей души, поэтому чувствую себя как дома, там, где я должен быть. Тут есть все, что нужно моей душе.