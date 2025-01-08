Собрал 37 тонн клубники. Минсельхоз определил лучших фермеров Кыргызстана

Фермер Нурбек Отогонов стал чемпионом по выращиванию клубники в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, фермер получил 37 тонн урожая клубники с гектара земли.



Фото Минсельхоза. Чемпионы по выращиванию клубники и яблок

Чемпионом по садоводству стал Нурсултан Уланбек уулу, получив до 30 тонн урожая яблок с гектара сада.

Минсельхоз информирует, что 29 января в 10.00 специалисты и фермеры, добившиеся больших успехов в садоводстве, пройдут по красной дорожке в Кыргызском национальном аграрном университете имени Константина Скрябина и поделятся своим опытом, познакомят с современными технологиями выращивания клубники и яблок и секретами повышения урожайности.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 0770850015 (Турат Идрисов).