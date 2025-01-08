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Общество

В 2024 году в Иране увеличилось число казненных женщин

В прошлом году в Иране казнен 901 человек, включая около 40 только за одну неделю декабря. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

По ее данным, большинство смертных приговоров в 2024-м вынесено за преступления, связанные с наркотиками, однако в стране также казнили диссидентов и участников протестов 2022 года. Кроме того, увеличилось число казненных женщин.

В ООН призывают власти Ирана немедленно прекратить исполнение смертных приговоров и ввести мораторий на применение казни с перспективой полного отказа от нее.

На сайте организации сообщается, что на сегодня около 170 государств либо полностью отменили смертную казнь, либо ввели мораторий на ее применение.

Добавим, в 2023-м в Иране казнены 853 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316175/
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