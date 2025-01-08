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Общество

В Кыргызстане снизилось заражение ОРВИ и гриппом

В Кыргызстане за первую неделю 2025 года (с 30 декабря 2024-го по 5 января) зарегистрировали 4 тысячи 245 случаев ОРВИ и 16 — гриппа. Об этом со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась в 1,9 раза, эпидемиологическая ситуация стабильная.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) в Бишкеке, Оше и Токмаке.

Новых случаев метапневмовируса и COVID-19 за последнюю неделю не выявили.

Оценка эпидемиологической ситуации за заражением гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается и находится под контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316160/
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