В Кыргызстане снизилось заражение ОРВИ и гриппом

В Кыргызстане за первую неделю 2025 года (с 30 декабря 2024-го по 5 января) зарегистрировали 4 тысячи 245 случаев ОРВИ и 16 — гриппа. Об этом со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась в 1,9 раза, эпидемиологическая ситуация стабильная.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) в Бишкеке, Оше и Токмаке.

Новых случаев метапневмовируса и COVID-19 за последнюю неделю не выявили.

Оценка эпидемиологической ситуации за заражением гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается и находится под контролем.