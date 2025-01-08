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Общество

Пост «Сосновка» на трассе Бишкек — Ош открыли для проезда большегрузов

Пост «Сосновка» на трассе Бишкек — Ош открыли для проезда большегрузных авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

Напомним, накануне, 7 января, на посту «Сосновка» ограничили движение для большегрузных машин из-за тумана и снегопада. Автоинспекторы совместно с дорожниками расчищали дороги по Чуйской области и проводили работы по подсыпке наледи.

Сегодня, 8 января, в 10.00 пост «Сосновка» открыт для всех видов транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316137/
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