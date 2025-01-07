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Общество

Звонков стало больше. Почему до бишкекской скорой не могут дозвониться люди

В новогодние дни в Центре экстренной медицины резко увеличилось количество звонков. Об этом 24.kg сообщил директор ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

По его словам, 31 декабря за сутки зарегистрировано 2 тысячи 354 входящих звонка, 1 января — 3,1 тысячи, 2 января — 2 тысячи 968 звонков. В обычные же дни на 103 поступает 1,1-1,2 тысячи входящих звонков.

«При этом работает всего семь операторов и у каждого по пять вводов. То есть, если они все отвечают на звонок, то на четыре ввода у каждого диспетчера идет прерывистый сигнал зуммер, как будто трубку не берут, — пояснил Искендер Шаяхметов. — Норма в семь операторов была рассчитана на население города Фрунзе, которое в то время составляло 540 тысяч жителей. Сейчас только приписанных в центрах семейной медицины более 1 миллиона 270 тысяч, а сколько еще не приписанных».

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Он отметил, что выход из сложившейся ситуации только один — увеличивать количество диспетчеров, но сейчас квадратура помещения не позволяет этого сделать.

В планах на будущее построить новое здание ЦЭМ, где будут работать 24 диспетчера. 

Глава ЦЭМ добавил, что 31 декабря обработано 624 обращения, госпитализировано 88 пациентов. С опозданием выполнено 179 случаев.

Первого января поступило 775 обращений, госпитализировано 120 больных, с опозданием выполнено 288 вызовов. По плану было 40 бригад, но машин автобаза дала только 36.

Второго января принято 714 обращений. Бригад по плану было 42, а машин скорой помощи — 38.

Ранее сообщалось, что по расчетам одна круглосуточная бригада приходится на 10 тысяч населения. Таким образом, на столицу необходимо более 120 бригад.

Отметим, что пользователи соцсети Facebook пожаловались в группе «Черный список», что 31 декабря и 1 января не смогли дозвониться до скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316099/
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