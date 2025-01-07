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Общество

Уроженец Таджикистана получил руководящий пост в новом Минобороны Сирии

Сайфиддин Таджибоев, которого в Таджикистане разыскивают за терроризм, наемничество и участие в боевых конфликтах за рубежом, назначен командующим оперативным штабом в Министерстве обороны нынешнего правительства Сирии. Об этом сообщило радио «Озоди», сославшись на блогеров, близких к группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».

Озоди
Фото Озоди. Сайфиддин Таджибоев.

Таджибоеву 41 год, он родом из Спитаменского района Согдийской области. В беседе с блогерами он заявил, что уже приступил к работе на новой должности.

Источник в таджикских силовых структурах рассказал «Озоди»: «С 2013 года Таджибоев вместе с братом находится в Сирии и участвовал в боях на стороне террористических группировок. Он также вербовал в свои ряды других граждан. На него заведено дело, и он находится в розыске».

Имя Таджибоева присутствует в списке Национального банка Таджикистана как связанное с терроризмом, любые финансовые операции с ним запрещены.

Блогеры из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» пишут, что после назначения Таджибоеву присвоили звание полковника. Получил ли он сирийское гражданство или нет, неизвестно.

Правительственные СМИ Таджикистана указывали, что Таджибоев до выезда в Сирию состоял в запрещенной Партии исламского возрождения.

По данным МВД, около 2 тысяч жителей Таджикистана уехали воевать в Сирию и Ирак в 2013–2017 годы. СМИ писали, что в идлибской зоне влияния «Хайят Тахрир аш-Шам» оставались примерно 400 граждан Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316097/
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