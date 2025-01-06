Взрыв снаряда в Арка-2. Пострадавших переведут по линии санавиации в Ош

Пациенты, пострадавшие в результате взрыва снаряда в селе Арка-2 Баткенской области, будут переведены по линии санавиации в Ош. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, по поручению министра здравоохранения пострадавших переведут в Ошскую межобластную клиническую больницу и Ошскую межобластную детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

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«Состояние пациентов остается тяжелым. Под руководством министра проведен консилиум специалистов, в котором приняли участие врачи из Ошской, Баткенской и Лейлекской областных больниц. Перевод пациентов будет осуществлен под контролем опытных врачей с использованием всей необходимой медицинской техники», — отметили в МЗ КР.

Напомним, 5 января 2025 года в селе Арка-2 Лейлекского района в результате взрыва снаряда пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Пострадавших доставили в ЦОВП села Кулунду, где им оказали первую медицинскую помощь.