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Общество

В 2024 году ЦИК выделили в 5,9 раза больше денег, чем планировалось

В 2024 году Центральной комиссии по выборами и проведению референдумов из республиканского бюджета Кыргызстана выделили 1 миллиард 376,7 миллиона сомов, что на 1 миллиард 142,2 миллиона сомов больше утвержденного на год бюджета.

В пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на 2025 год отмечено, что на подготовку и проведение перевыборов депутатов Жогорку Кенеша и выборов в местные кенеши ЦИК израсходовал 533 миллиона 134,8 тысячи сомов.

Еще 430 миллионов 367,8 тысячи ушло на обновление серверного оборудования для подготовительных мероприятий к выборам. 92 миллиона 120,4 тысячи сомов потребовалось дополнительно для уплаты налогов и таможенных платежей для данного оборудования. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316036/
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