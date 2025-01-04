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Общество

Сейсмологи зафиксировали землетрясения в Чуйской и Джалал-Абадской областях

Сегодня в 10.04 сейсмологи зафиксировали землетрясения в Чуйской и Джалал-Абадской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, в Джалал-Абадской области землетрясение зафиксировано магнитудой 3,5 балла. Ощущалось в селе Косо-Терек Базар-Коргонского района силой 3,5 балла, в селах Кызыл-Ункур, Джаз-Кечуу, Ак-Булак силой 3 балла, в селе Арсланбап — 2,5 балла.

В Чуйской области землетрясение было магнитудой 3 балла. Ощущалось в Сокулукском и Аламединском районах. В селах Кашка-Суу и Тош-Булак сила толчков составила до 2,5 балла.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316030/
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