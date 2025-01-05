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Общество

Неделя-24. Новые миграционные правила в России, и почему переполнена инфекционка

На праздничной неделе в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) отмечается высокий поток пациентов. Основные причины обращений — острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), корь, коклюш и вирусные гепатиты. При нормативном количестве в 500 коек в стационаре находились на 2 января 596 человек (с матерями — более 1 тысячи). Медицинский персонал РКИБ работает с повышенной нагрузкой.

В целях упрощения использования электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров в республике создана межведомственная рабочая группа. Ее руководителем назначен первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. Рабочей группе надо за месяц разработать предложения по упрощению применения ЭТТН.

В здании главного корпуса Международного университета Кыргызстана на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова 1 января произошел пожар. По данным МЧС, для тушения огня задействовали четыре пожарных расчета. Огонь удалось локализовать к 13.30, а полностью ликвидировать ближе к 15.00. Огонь повредил крышу здания на площади около 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи

из интернета
Фото из интернета. Мы разобрались кто из депутатов и под каким знаком зодиака родились

По восточному гороскопу символ 2025 года — змея. Мы собрали информацию о том, кто из депутатов Жогорку Кенеша родился под этим знаком, а также вспомнили и знаки зодиаков всех остальных нардепов. Ведь то, в год какого животного родился человек, может кое-что о нем рассказать.

Год Змеи. Что шепчут звезды астрологам, а наука — экспертам 

Наступает год Деревянной Змеи. Согласно восточному календарю, он начнется 29 января 2025 года и завершится 16 февраля 2026 года. Змея — невероятно умная, тонко чувствующая рептилия с суперинтуицией. Так по крайней мере ее описывают в различных сказаниях и легендах. Стихия года — Дерево символизирует силу природы и гармонию. Что сулит наступающий 12-месячный цикл? Прогнозы экспертов и предсказания астрологов в материале 24.kg.

Как денежная масса и внешние факторы повлияют на рост цен в 2025 году

из интернета
Фото из интернета. Прогнозы обычно дело не очень благодарное, но мы попросили экспертов заглянуть в ближайшее будущее

Экономика Кыргызстана последние годы демонстрировала высокий рост, однако эксперты предсказывают замедление в 2025-м. Экономисты Азамат Акенеев и Арсен Иманкулов оценивают текущую ситуацию с разных точек зрения, но сходятся в том, что страна столкнется с экономическими вызовами, которые требуют адаптации и продуманных решений. Редакция 24.kg рассказывает, как могут повлиять внутренние и внешние факторы на экономику республики и как это может отразиться на ценах и курсе сома.

Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году 

В последние годы миграционное законодательство России претерпело значительные изменения. В 2025-м они коснутся десятков тысяч граждан Кыргызстана. Введение новых ограничений на пребывание и контроль за трудовой деятельностью иностранцев требуют от мигрантов повышенного внимания к соблюдению всех норм. В РФ сейчас проживает более 411 тысяч граждан КР, что значительно меньше, чем раньше, когда их число превышало 800 тысяч человек.

Корифеи медицины, ученые, артисты. Кого Кыргызстан потерял в 2024 году 

Каждый год запоминается не только достижениями и успехами, но и утратами. Редакция 24.kg предлагает вспомнить врачей, актеров, музыкантов, спортсменов, писателей, общественных, государственных деятелей и политиков, с которыми кыргызстанцы простились в 2024-м.

Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок

24.kg
Фото 24.kg. Вид на пик Зеленковой с перевала Чичар

В последнее время в Кыргызстане набирает популярность пеший туризм. Благо, у нас есть куда сходить. Одно из главных направлений пешего туризма — походы на горные вершины. Для этого необязательно быть профессиональным или опытным альпинистом. Достаточно иметь удобную обувь, палки для трекинга и огромное желание покорить вершину. Редакция 24.kg подобрала топ-5 пиков вблизи Бишкека, на которые можно сходить самостоятельно без особого снаряжения и специальной подготовки.

Прокат горнолыжного снаряжения. Адреса и телефоны магазинов в Бишкеке и Караколе 

Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Бишкек после снегопада, декабрь 2024 года

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Это было наше последнее в теперь уже ушедшем 2024 году путешествие по республике. Надеемся, что в 2025-м мы сможем радовать вас новыми выпусками «Мгновений жизни». 

Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься зимой и во сколько это обойдется 

В Чуйской области и на Иссык-Куле начали работу горнолыжные базы. Для любителей зимнего спорта 24.kg подготовило памятку с их адресами и ценами. Но перед посещением базы обязательно уточняйте у администрации о режиме их работы — погода в Кыргызстане капризная...

Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2025 года

В 2025 году ожидается выход долгожданных продолжений, а также несколько долгожданных премьер. 24.kg подготовило подборку самых ожидаемых фильмов, которые мы сможем увидеть в кинотеатрах в наступившем году.

Новогодние тихие вечера. Список праздничных фильмов для семейного просмотра 

В Кыргызстане наступили новогодние каникулы. После шумных застолий, поездок на природу наступают тихие вечера. Мы подготовили подборку приятных фильмов с праздничной магией, которые можно посмотреть как в одиночестве, так и в кругу семьи.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316027/
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