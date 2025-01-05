Неделя-24. Новые миграционные правила в России, и почему переполнена инфекционка

На праздничной неделе в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) отмечается высокий поток пациентов. Основные причины обращений — острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), корь, коклюш и вирусные гепатиты. При нормативном количестве в 500 коек в стационаре находились на 2 января 596 человек (с матерями — более 1 тысячи). Медицинский персонал РКИБ работает с повышенной нагрузкой.

В целях упрощения использования электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) при обороте товаров в республике создана межведомственная рабочая группа. Ее руководителем назначен первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. Рабочей группе надо за месяц разработать предложения по упрощению применения ЭТТН.

В здании главного корпуса Международного университета Кыргызстана на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова 1 января произошел пожар. По данным МЧС, для тушения огня задействовали четыре пожарных расчета. Огонь удалось локализовать к 13.30, а полностью ликвидировать ближе к 15.00. Огонь повредил крышу здания на площади около 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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