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Общество

В 2024 году в Чуйской области построили и реконструировали 54 соцобъекта

В 2024 году в Чуйской области сданы в эксплуатацию 54 построенных и реконструированных социальных объекта. Об этом в интервью «Ала-Тоо 24» сообщил полномочный представитель президента в регионе Канат Джумагазиев.

По его словам, из них 3 школы, 9 детских садов, 21 объект здравоохранения, 19 спортивных объекта и два социальных городка.

По словам Каната Джумагазиева, на это ушло 1 миллиард 86 миллионов сомов.

Он также рассказал, что в 2024 году на асфальтирование 132,8 километра дорог в области потратили 1 миллиард 224 миллиона сомов.

На обеспечение чистой водой жителей Чуйской области ушло 284 миллиона сомов. На 2025 год переходят 17 проектов по обеспечению чистой водой, на которые потребуется 1 миллиард 801 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316025/
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