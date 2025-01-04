В МВД опровергли прибытие Жаныша Бакиева в страну

В социальных сетях распространяют фотографию Жаныша Бакиева. Пишут, что фото сделали в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Пресс-служба Министерства внутренних дел опровергает прибытие брата беглого президента.

По ее данным, новости о прибытии Жаныша Бакиева — фейковые. Информацию им также подтвердили другие правоохранительные органы.

Напомним, Жаныша Бакиева объявили в розыск через Интерпол в 2010 году. Ему и другим членам семьи Бакиевых заочно предъявили обвинение по статье «Убийство» (двух и более человек в организованной группе).