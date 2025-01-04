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Общество

Нурдан Орунтаев просит по QR-коду проверять законность жилья перед покупкой

При покупке жилья в многоэтажных домах необходимо проверять, является ли строительство законным. Об этом заявил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Нурдан Орунтаев на своей странице в Facebook.

Он написал, что с января 2025 года все строительные объекты обязаны размещать на своих временных заборах специальные QR-коды, которые позволят легко проверить законность строительства, отсканировав код с помощью мобильного телефона.

«Мы уверены, что это нововведение позволит значительно повысить прозрачность в строительной отрасли и защитить права граждан, и сделает рынок недвижимости более безопасным и прозрачным. Мы подписали указ, и компании, которые не исполнят требование, будут оштрафованы», — написал Нурдан Орунтаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316017/
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