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Общество

Импорт урана из России в Германию в 2024 году вырос на 70 процентов

В 2024 году Германия значительно увеличила импорт урана из России. По данным Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, в страну ввезено не менее 68,6 тонны урана, что на 70 процентов больше по сравнению с 2023-м. Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, этот уран предназначался для завода, специализирующегося на производстве топлива для атомных электростанций, — ANF в Лингене.

Отметим, что уран не включен в список санкционных материалов, поэтому его поставки остаются легальными. Однако в мае прошлого года президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из РФ, стремясь уменьшить зависимость от российских поставок в ядерной энергетике.

В сентябре 2024-го лидер России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт стратегических материалов, включая уран, титан и никель, в ответ на западные санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316006/
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