Центральный рынок города Ош закроют: что ждет торговцев?

С 20 января 2025 года центральный рынок Оша, расположенный на улице Навои, прекратит свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Всем торговцам предложено до этой даты переместиться на новый муниципальный рынок, расположенный на улице Б.Осмонова. В муниципалитете уточнили, что после закрытия старого рынка на его территории отключат электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги.

На месте рынка планируется создать зону отдыха. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу зданий, санитарной очистке территории и подготовке к реализации проекта.

Подробности и сроки строительства зоны отдыха городские власти обещают сообщить дополнительно.