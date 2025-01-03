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Общество

Положение о порядке проведения призыва граждан утвердили в Кыргызстане

Утверждено положение о порядке подготовки и проведения призыва граждан Кыргызской Республики, сообщает информационно-правовой портал «Токтом».

Документ разработан в соответствии с Законом «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах» и определяет:

  • обязанности должностных лиц по подготовке граждан к военной службе, проведению призыва граждан на военную службу;
  • порядок подготовки граждан допризывного и призывного возраста к военной службе;
  • порядок первичной постановки граждан на воинский учет, ведения воинского учета призывников и взаимодействия районных (городских) военных комиссариатов с органами местного самоуправления по обеспечению выполнения гражданами правил воинского учета;
  • порядок призыва граждан на военную и альтернативную службы;
  • порядок предоставления гражданам отсрочек от призыва или освобождения от службы.

Кроме того, утверждено положение о порядке прохождения военной службы по контракту солдатами и сержантами в Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315973/
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