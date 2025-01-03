Для безопасности. Ограждения высотой 2 метра должны быть в школах и детсадах

Госстрой предлагает внести изменения в действующие нормативные правовые акты в целях обеспечения безопасности детей в школах и детских садах.

Уточняется, что земельные участки общеобразовательных и дошкольных учреждений должны иметь металлическое ограждение по всему периметру высотой не менее 2 метров (сейчас не менее 1,2 метра) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и иметь предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входа в здание.

Вдоль ограждения следует предусматривать полосу зеленых насаждений с посадкой деревьев и кустарников.

В справке-обосновании говорится, что 4 октября 2024 года в селе Гавриловка Сокулукского района микроавтобус протаранил забор детского сада рядом с трассой. К счастью, никто не пострадал. А в жилмассиве «Арча-Бешик» водитель автомашины не справился с управлением, протаранил забор частного садика и насмерть сбил девочку.

«Проведенный анализ нормативных правовых актов показал, что в действующих нормах отсутствуют требования к защите детей от наружного воздействия. Таким образом назрела необходимость разработки нормативного правового акта о внесении изменений в строительные нормы», — подчеркнули в ведомстве.