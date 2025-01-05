Афиша Бишкека на неделю: шоу для детей, концерты и киноновинки

6-10 января. Мероприятия для детей

Вас ждут веселые шоу-программы с любимыми героями, веселые игры и танцы, Дед Мороз и Снегурочка. Вход бесплатный.

ДТЦ «Ташрабат», 12.00.

6 января. Концерт «Жаңы жыл»

Зрители услышат как любимые хиты артистов, так и новые композиции, которые подготовлены для этого концерта, который станет настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

6-7 января. Шоу «Приключения в Агробе»

Вас ждут тематические игры, конкурсы и танцы, персонажи Алладин, Жасмин, Джафар, а также мастер-классы.

ТРЦ «Бишкек парк», 14.00.

6-7 января. Интерактивное новогоднее шоу «Один дома»

По сюжету весь год Кевин готовился к главному празднику — к Новому году. Масштабные декорации, полноразмерный дом высотой в шесть метров, спецэффекты, ловушки для грабителей и невероятно яркая атмосфера большого праздника без сомнений удивит вас и ваших близких.

НЦДЮ «Сейтек», 13.00, 16.00.

7 января. Рождественский концерт

В исполнении солистов Театра оперы и балета прозвучат романсы и народные песни. Концертмейстер — Юлия Бабич.

Музей Николая Рериха, 16.00.

7-10 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24 декабря — 12 января. Юбилейная выставка Амана Асранкулова

Аман Асранкулов — один из самых талантливых художников Кыргызстана последней трети ХХ века. Образованный интеллектуал с отличной профессиональной выучкой оставил после себя картины уровня современного мирового изобразительного искусства. Истинный масштаб творческой личности которого, к сожалению, раскрывается только после его ухода. Любимая тема Асранкулова — юг Кыргызстана, его поэзия, его душа.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7 января. Концерт «Антонио Вивальди «Времена года»»

«Времена года» Антонио Вивальди — это музыка, которая соединяет нас с природой и жизнью, оживляя каждую деталь ее великолепия. Концерт подготовил Oino orchestra под руководством народного артиста КР Эрниса Асаналиева.

Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

7 января. Концерт Harry Potter

Tynda.music представит новую концертную программу музыки из киновселенной Harry Potter. В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений, в исполнении симфонического оркестра прозвучат главные темы из киновселенной.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

6-10 января. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от трех до десяти лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

8-9 января. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.00.

9 января. Кинопремьеры

«Марска учкан кыргыздар» (фантастика). В маленьком кыргызском ауле живет учитель астрономии Жылдызбек. Весь его мир вращается вокруг звезд и мечты полететь на Марс на самодельной ракете, которую он назвал «Айдай» в честь своей возлюбленной. Но его стремление к космосу — это не просто мечта детства. Жылдызбек хочет отправиться на Марс, чтобы спасти человечество от огромной кометы, которая стремительно приближается к Земле.

«Качкын» (драма). Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

«Заклятие. Новое поколение» (ужасы). В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки.

«Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»» (ужасы). После трагической гибели мужа Со-хи переезжает в особняк «Спринг Гарден», который хранит память о ее супруге. Женщина обнаруживает в доме фотографию незнакомки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи, а та, в свою очередь, понемногу приоткрывает завесу окружающей дом тайны.

«Охота на воров 2: Пантера» (боевик). Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров и драгоценностей, а также связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

10 января. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Перед началом сказки в малом зале театра всех зрителей ждет новогодняя интермедия с традиционными играми, загадками и песнями, которую для юных зрителей устроят Дед Мороз и его красавица-внучка Снегурочка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

6-10 января. Новогоднее представление

Всех будет ждать новогодние представления «Новогодняя головоломка» (на русском языке) и «Соник жана балаты шамы» (на кыргызском языке).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 13.00 (на кыргызском языке).





8-10 января. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.