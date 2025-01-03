Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние шоу и цирк

Выставки, ярмарки

4-5 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

24 декабря — 12 января. Юбилейная выставка Амана Асранкулова

Аман Асранкулов — один из самых талантливых художников Кыргызстана последней трети ХХ века. Образованный интеллектуал с отличной профессиональной выучкой оставил после себя картины уровня современного мирового изобразительного искусства, истинный масштаб творческой личности которого, к сожалению, раскрывается только после его ухода. Любимая тема Асранкулова — юг Кыргызстана, его поэзия, его душа.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»

Это праздник, где сбываются мечты и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

4-5 января. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 12.00, 16.00.

4-5 января. Концерт «Кулку жана чындык»

Концерт Союзбека Сейитказиева — это большое шоу, которое тронет сердца каждого. Юморист и отличник культуры удивит зрителей комичными сценами и откровенными мыслями. На концерте будут отражены сложные, но интересные стороны жизни через смех и правду.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.



Для детей

4 января. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

5 января. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

5 января. Интерактивное новогоднее шоу «Один дома»

По сюжету весь год Кевин готовился к главному празднику — к Новому году. Масштабные декорации, полноразмерный дом высотой 6 метров, спецэффекты, ловушки для грабителей и невероятно яркая атмосфера большого праздника, без сомнений, удивят вас и ваших близких.

НЦДЮ «Сейтек», 13.00, 16.00.

4-5 января. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

4-5 января. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

4-5 января. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Перед началом сказки в малом зале театра всех зрителей ждет новогодняя интермедия с традиционными играми, загадками и песнями, которую для юных зрителей устроят Дед Мороз и его красавица-внучка Снегурочка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 13.00.

4-5 января. Новогодние представления

Всех будут ждать новогодние представления «Новогодняя головоломка» (на русском языке) и «Соник жана балаты шамы» (на кыргызском).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).



4-5 января. Мероприятия для детей

Вас ждут веселые шоу-программы с любимыми героями, веселые игры и танцы, Дед Мороз и Снегурочка. Вход бесплатный.

ДТЦ «Ташрабат», 12.00.

4-5 января. Новогодняя программа