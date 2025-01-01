Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

С 1 января отменены проверки на внутренних сухопутных границах Болгарии и Румынии с другими участниками Шенгенского соглашения. Таким образом, число стран Шенгенской зоны увеличилось до 29, сообщает DW.

Путешественникам и водителям грузовиков, пересекающим границы этих двух стран через Венгрию или Грецию, больше не придется мириться с задержками.

Документы теперь не нужно предъявлять на шести официальных пунктах пропуска на болгарско-греческой границе. На 30-километровом участке румынской границы будут проводиться только выборочные, заранее не объявленные проверки.