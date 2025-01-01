18:04
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

Фото из интернета

С 1 января отменены проверки на внутренних сухопутных границах Болгарии и Румынии с другими участниками Шенгенского соглашения. Таким образом, число стран Шенгенской зоны увеличилось до 29, сообщает DW.

Путешественникам и водителям грузовиков, пересекающим границы этих двух стран через Венгрию или Грецию, больше не придется мириться с задержками.

Документы теперь не нужно предъявлять на шести официальных пунктах пропуска на болгарско-греческой границе. На 30-километровом участке румынской границы будут проводиться только выборочные, заранее не объявленные проверки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315904/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на вхождение Румынии и Болгарии в шенгенскую зону снят: проверки отменены
Visametric в Бишкеке возобновляет прием заявок на получение Шенгенской визы
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Визовый центр посольства Австрии откроют в Кыргызстане
Кыргызстанцы не смогут получать визы в Италию, Испанию, Австрию в Бишкеке
К 2020 году заработает новая система пограничного контроля Евросоюза
Популярные новости
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
1 января, среда
17:57
Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенск...
17:33
Пожар в главном корпусе Международного университета Кыргызстана ликвидирован
15:23
В Оренбургской области РФ в ДТП погибли четверо граждан Кыргызстана
15:00
Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg
14:17
За новогодние сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка