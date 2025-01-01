За новогодние сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка

С 31 декабря 2024 года до 8.00 1 января 2025-го в Кыргызстане родились 322 ребенка: 170 мальчиков и 152 девочки. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, проведено 56 операций кесарево сечение. Многоплодных родов в эту ночь не было.

Первые роды этого года произошли в 00.01 в перинатальном центре Бишкека. Родился мальчик весом 3 тысячи 100 граммов.

В это же время, в 00.01, в Иссык-Атинском центре общеврачебной практики появилась на свет девочка весом 2 тысячи 930 граммов.

В 00.02 в Кара-Суйской территориальной больнице родился мальчик весом 3 тысячи 735 граммов.

В 00.20 в Нарынской областной объединенной больнице прошли преждевременные роды. На сроке 36 недель родился мальчик весом 2 тысячи 470 граммов.

В МЗ КР уточнили, что роды в некоторых родильных отделениях продемонстрировали символическое гендерное равенство:

• в роддоме № 2 (Бишкек) на свет появились 11 мальчиков и 11 девочек;

• в Чуйской областной объединенной больнице родились три мальчика и три девочки.

Новогодняя ночь прошла спокойно, а медицинский персонал всей республики обеспечил квалифицированную помощь роженицам и новорожденным, добавили в ведомстве.