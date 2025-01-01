Как Бишкек встретил Новый год: кто выступил на площади Ала-Тоо?

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошло масштабное праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового 2025 года. Тысячи горожан и гостей столицы собрались, чтобы отметить главный зимний праздник. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и председатель БГК Бекжан Усеналиев поздравили собравшихся, пожелав счастья, благополучия и успехов в наступившем году. Особую атмосферу мероприятия создали яркие выступления артистов. На сцене блистали звезды российской эстрады: популярная певица Клава Кока и легендарная группа «Дискотека Авария», чьи выступления зарядили публику позитивом и энергией.

Не менее теплый прием получили кыргызские исполнители. Среди участников концерта — Айчурок Иманалиева, Сыймык Бейшекеев, Юлия Руцкая, Расул кызы Айгерим, Баястан, Бегиш, Бек Исраилов и многие другие. Их творчество добавило национального колорита и подчеркнуло уникальную атмосферу праздника.