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Общество

Как Бишкек встретил Новый год: кто выступил на площади Ала-Тоо?

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошло масштабное праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового 2025 года. Тысячи горожан и гостей столицы собрались, чтобы отметить главный зимний праздник. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и председатель БГК Бекжан Усеналиев поздравили собравшихся, пожелав счастья, благополучия и успехов в наступившем году. Особую атмосферу мероприятия создали яркие выступления артистов. На сцене блистали звезды российской эстрады: популярная певица Клава Кока и легендарная группа «Дискотека Авария», чьи выступления зарядили публику позитивом и энергией.

Не менее теплый прием получили кыргызские исполнители. Среди участников концерта — Айчурок Иманалиева, Сыймык Бейшекеев, Юлия Руцкая, Расул кызы Айгерим, Баястан, Бегиш, Бек Исраилов и многие другие. Их творчество добавило национального колорита и подчеркнуло уникальную атмосферу праздника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315896/
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