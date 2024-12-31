Мир встречает 2025 год. Сидней озарили фейерверки, а Бишкек отказался от салютов

Жители Острова Рождества в государстве Кирибати в Океании стали первыми в мире, кто встретил 2025 год. Там он наступил, когда в Бишкеке было 16.00.

Затем Новый год пришел в Новую Зеландию. В 20.00 по бишкекскому времени Новый год наступил в Австралии. По данным DW, в гавани Сиднея собралось около миллиона человек, чтобы увидеть масштабный праздничный фейерверк.

В Москве третий Новый год подряд встретят без салютов на фоне продолжающейся войны России против Украины.

В новогоднюю ночь фейерверков не будет и в Бишкеке. Мэрия столицы поддержала предложение Минприроды об отмене праздничного салюта. По словам экологов, салюты и фейерверки наносят значительный вред окружающей среде.

В Германии в канун Нового года ожидается массовое использование фейерверков. Во многих немецких городах их разрешают запускать только раз в году — на 1 января.