Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях развода. Они судились восемь лет. Об этом пишет BBC.

Анджелина и Брэд были одной из самых известных пар в мировой киноиндустрии, они поженились в 2014 году, у них шестеро детей и в прессе их называли «Бранджелиной».

Как пишет издание, Джоли подала на развод в 2016-м, сославшись на «непримиримые разногласия». Позже выяснилось, что она обвиняла Питта в жестоком обращении с ней и двумя их детьми.

Полиция провела расследование инцидента и не стала предъявлять Питту обвинения. Сам он утверждения Джоли категорически отвергал.

В заявлении журналу People адвокат Джеймс Саймон, представляющий интересы Джоли, сообщил, что с момента начала бракоразводного процесса его клиентка была сосредоточена на том, чтобы «найти мир и исцеление для своей семьи».

«Это всего лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть завершилась», — отметил он.

Условия соглашения не разглашаются.