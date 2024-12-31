В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на 2025 год. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Токтом».

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Уточняется, что в целях реализации Закона КР «О внешней трудовой миграции» распоряжением кабинета министров КР от 20 декабря 2024 года № 818-р определена квота на трудовую миграцию, устанавливающая предельную численность иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику в целях осуществления трудовой деятельности, по отраслям экономики и регионам.

По городу Бишкек квота составила 12 тысяч 850 человек, по городу Ош — 845 человек, и всего по республике — 25 тысяч человек.