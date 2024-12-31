19:14
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на 2025 год

В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на 2025 год. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Токтом».

Читайте по теме
Минтруда ввело новые правила для иностранцев, желающих работать в Кыргызстане

Уточняется, что в целях реализации Закона КР «О внешней трудовой миграции» распоряжением кабинета министров КР от 20 декабря 2024 года № 818-р определена квота на трудовую миграцию, устанавливающая предельную численность иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику в целях осуществления трудовой деятельности, по отраслям экономики и регионам.

По городу Бишкек квота составила 12 тысяч 850 человек, по городу Ош — 845 человек, и всего по республике — 25 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315885/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Число мигрантов из Кыргызстана в России сократилось вдвое
Росстат: 97 процентов миграционного прироста РФ приходится на Среднюю Азию
Коровы в кафе, обезьяны на террасе. Бишкекчанка София-Айдана о жизни в Индии
Безвизовый режим и похожий климат. Юлия Палькина о переезде из КР в Сербию
Жапаров высказался об ужесточении миграционной политики, что ответили в ЕЭК
МИД: Численность кыргызстанцев в России сокращается
Миграцию в РФ надо жестко регламентировать — официальный представитель Кремля
В Кыргызстане внесли изменения в установление статуса цифрового кочевника
Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Аскар Акаев прокомментировал ужесточение миграционной политики России
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
31 декабря, вторник
18:56
В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на 2025 год В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на ...
18:00
Что в мире делается? Ключевые события — 2024. Часть II
17:00
Лидеры каких стран поздравили народ Кыргызстана с наступающим Новым годом?
16:26
Новогодний вайб. В Будапеште появился трамвай из Lego в натуральную величину
16:18
МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ