Глава международного аэропорта «Манас» поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Манасбек Самидинов поздравил кыргызстанцев с Новым годом. В своем обращении он рассказал о достижениях 2024 года и поделился планами на предстоящий год.

«2024 год стал значимым для гражданской авиации Кыргызстана. Мы продолжаем двигаться вперед, открывая новые горизонты и следуя стратегии развития. В этом году мы успешно завершили строительство и ремонт аэропортов в Таласе, Нарыне, Кербене и Казармане, что позволило повысить качество обслуживания и улучшить условия для наших пассажиров», — отметил Самидинов.

Особое внимание глава «Манаса» уделил недавно реконструированному и введенному в эксплуатацию аэропорту города Каракола. На сегодняшний день здесь выполняются регулярные рейсы по маршруту Бишкек — Каракол и обратно. В ближайшем будущем планируется запуск рейса Ош — Каракол.

Среди планов на 2025 год — строительство нового аэропорта в Джалал-Абаде, а также ремонт и расширение аэровокзалов в Оше и Бишкеке. Кроме того, предусмотрено строительство нового международного аэропорта на Иссык-Куле.

«Мы стремимся к созданию современной и доступной авиационной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, чтобы удовлетворить потребности наших граждан и гостей страны», — подчеркнул Самидинов.