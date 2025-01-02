В прокат выходит кыргызская комедия «Каражаным».

Айзада, молодая келинка, мечтает о романтической поездке с мужем Даниелем в Дубай. Однако ее планы рушит строгая кайнене, которая заявляет, что хочет присоединиться к ним, но отправиться в Стамбул. Даниель, как всегда, встает на сторону матери, что вызывает недовольство Айзады.

Режиссер: Азамат Исмаилов.

Жанр: комедия.

Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).