Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной Кыргызстана по футболу

Глава ГКНБ, по совместительству президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной Кыргызстана U-20, тренерами и членами административного штаба. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

Во встрече участвовали член исполнительного комитета КФС, бизнесмен Аскар Салымбеков, генеральный секретарь организации Медербек Сыдыков и президент академии футбола «Барселона» в Джалал-Абаде Айбек Алыбаев.

Как отмечается, молодежная сборная продолжит подготовку к финальной стадии Кубка Азии в Испании.

Фото Кыргызского футбольного союза

С 3 января кыргызстанские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Аликанте, где сыграют пять контрольных игр. Тренировки пройдут на базе Pinatar. Глава КФС заметил, что спортсмены КР впервые проведут сборы в Европе. Делегацию будет возглавлять Айбек Алыбаев.