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Общество

Молочная отрасль юга Кыргызстана получила миллионы сомов помощи от США

Более 500 фермеров получат выгоду от инициатив по передовым технологиям управления скотом, выращиванию кормовых культур и искусственному осеменению, реализуемых при поддержке правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Отмечается, что новые партнерства способствуют экономическому росту на юге Кыргызской Республики, развивая животноводство и укрепляя цепочку добавленной стоимости в молочной отрасли.

Проект USAID «Агросоода» предоставил новые линии для переработки молочной продукции стоимостью 4,6 миллиона сомов индивидуальному предпринимателю Бегалиевой, местному производителю курута, сливочного масла и кефира в Джалал-Абадской области. Это позволило увеличить перерабатывающую мощность с 1 тысячи до 4 тысяч литров в день и расширить ассортимент продукции с 7 до 12 наименований. Партнерство также способствует экспорту продукции в Узбекистан и обучению более 300 домохозяйств передовым технологиям управления скотом и доения.

USAID также оказал поддержку TES-центру, местному поставщику консультационных услуг в Оше, предоставив оборудование для доения и экструдер на сумму более 1,1 миллиона сомов с целью улучшения программ по обучению фермеров. Более 100 фермеров получат консультационные услуги по выращиванию кормовых культур и содержанию молочных коров.

Общественному фонду «Тыбыт Кашмир» передано оборудование для искусственного осеменения на сумму более 1 миллиона сомов, включая сосуды Дьюара, микроскоп, детектор овуляции и ветеринарный ультразвуковой аппарат, что позволит улучшить обучение ветеринаров и бонитеров в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Фонд намерен обучить 54 бонитера и 65 ветеринаров современным методам искусственного осеменения, помогая им стать высококвалифицированными специалистами.

«За последние четыре года USAID оказал поддержку 17 молочным предприятиям на юге Кыргызской Республики, что принесло пользу более 4 тысячам 200 домохозяйствам и создало более 3 тысяч 500 новых рабочих мест. При этом продажи увеличились на 124 процента, а экспорт вырос на 167 процентов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315819/
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