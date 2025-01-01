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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 января небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.

У кого намечается той

Сатар Дикамбаев

Родился 1 января 1950 года. Актер, режиссер-постановщик, руководитель группы джигитов-каскадеров.

Эмиль Осконбаев

Родился 1 января 1964 года. Председатель Конституционного суда КР.

Памятные даты

Открыт Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

из интернета
Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

В 1935 году во Фрунзе открыт Национальный музей искусств имени Гапара Айтиева.

Основой музейной коллекции стали 72 произведения русских художников, поступившие из Государственной Третьяковской галереи и Наркомпроса РСФСР, лично отобранные основателем музея, основоположником кыргызской живописи Семеном Чуйковым. Фонды музея систематически пополняются работами художников Кыргызстана.

Сегодня музейное собрание насчитывает около 18 тысяч единиц хранения.

В Кыргызстане введены в оборот монеты

из интернета
Фото из интернета. Монеты номиналом три сома

1 января 2008 года вошли в оборот первые монеты с момента обретения независимости.

В комплект входили монеты номиналом 5 сомов, 3 сома, 1 сом, а также 50 тыйынов, 10 тыйынов и 1 тыйын.

Состоялась премьера мультфильма «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» — культовый советский и российский мультсериал.

История этого мультфильма началась в 1969 году. Режиссер Геннадий Сокольский снял нулевую серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу знаменитого мультсериала «Ну, погоди!»

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Джаманкул Дженчураев

foto.kg
Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.

В 1941-м приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря этого же года указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1941-м награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Умер 2 ноября 1990 года.

Родился режиссер Бекеш Абдылдаев

из интернета
Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино.

Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Вел преподавательскую деятельность в Кыргызском государственном институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Умер 15 января 2013 года.

Родился кыргызский политик Жумабек Ибраимов

из интернета
Фото из интернета. Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988-м — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году избран депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Стал премьер-министром КР 25 декабря 1998 года.

Умер 4 апреля 1999-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315810/
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