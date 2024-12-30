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Общество

МИД КР не регистрировал случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на СВО

Министерство иностранных дел не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на специальную военную операцию (СВО). Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Чиновник предположил, что в спецоперациях, возможно, участвуют уроженцы Кыргызстана, получившие российское гражданство.

«Если будут факты пребывания мигрантов на СВО, то мы примем соответствующие меры», — отметил он.

Напомним, на одной из российских строек мигрантам-нелегалам предложили альтернативу депортации — отправку на службу в зону боевых действий. Соответствующее видео, снятое на объекте, опубликовал один из российских Telegram-каналов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315775/
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