Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 января 1955 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 3 января 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −29 градусов.

Самым теплым — 3 января 2002-го, когда температура составила +17,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со средней температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со среднемесячной температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 января в столице ясно. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью температура опустится до −6 градусов.