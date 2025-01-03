09:16
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 января 1955 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 3 января 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −29 градусов.

Самым теплым — 3 января 2002-го, когда температура составила +17,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со средней температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со среднемесячной температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 января в столице ясно. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью температура опустится до −6 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315721/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 2 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 29 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 28 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 22 декабря 1984 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 21 декабря 1938 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 15 декабря 1984 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 14 декабря 1944 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 декабря 1982 года
Популярные новости
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Как будут работать коммерческие банки в&nbsp;праздники с&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;7&nbsp;января Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января
Штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО перенесли с&nbsp;1&nbsp;января 2025 года на&nbsp;1&nbsp;июля Штраф за отсутствие ОСАГО перенесли с 1 января 2025 года на 1 июля
МИД КР&nbsp;разъяснил временные меры для мигрантов по&nbsp;указу президента&nbsp;РФ МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
3 января, пятница
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 января 1955 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 ...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 января, четверг
22:30
В РФ будут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц
22:00
Полиция в России получит право свободно заходить в дома мигрантов
21:41
Легендарный дом из фильма «Один дома» продан за $5,25 миллиона
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 января: днем будет плюсовая температура
20:27
В Турции предъявили обвинения пяти иностранцам в причастности к теракту в Москве